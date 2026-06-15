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15 июня, 20:08

Политика

Трамп назвал "очень хорошими" разговоры с Путиным и Зеленским

Фото: Getty Images/Zuffa LLC/Chris Unger

Президент США Дональд Трамп заявил, что его разговоры с Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским прошли "очень хорошо". Об этом американский лидер рассказал в ходе беседы с журналистами после встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном на саммите G7.

"Думаю, они оба (Путин и Зеленский. – Прим. ред.) открыты к этому (к урегулированию на Украине. – Прим. ред.)", – сказал Трамп.

По его словам, США сфокусируются на украинском урегулировании после разрешения конфликта с Ираном. Также глава Белого дома, говоря о перспективе достижения договоренностей по Украине, указал, что, возможно, "что-то удастся сделать".

Путин побеседовал с Трампом по телефону 14 июня. Российский лидер поздравил главу США с 80-летием. Сам Трамп отметил, что президент России первым из всех иностранных лидеров позвонил ему в Белый дом.

В ходе беседы главы государств обратили внимание на ситуацию на Украине. Президент России подчеркнул, что украинские удары по гражданским объектам мешают урегулированию. В свою очередь, глава Белого дома счел, что завершение конфликта сможет открыть перспективы для нового качества отношений России и США.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев указывал, что в контактах России и США по Украине наблюдается значимый прогресс, хоть желающие продолжения конфликта и пытаются сорвать диалог.

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