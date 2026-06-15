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15 июня, 19:01

Транспорт

Вагон трамвая-"морковки" будет передан в музей столичного метро

Фото: ТАСС/Николай Тришин

Один вагон трамвая модели 71-623, известный как "морковка" из‑за оранжевой окраски, планируется передать в музейную коллекцию столичного метрополитена. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе метро столицы.

"Последние вагоны данной модели завершили пассажирскую эксплуатацию на временном маршруте № 6к. После вывода из регулярной эксплуатации часть вагонов продолжит работу в других регионах России", – рассказали в пресс-службе.

Кроме того, Московский метрополитен завершил масштабную программу обновления трамвайного парка столицы. Новые вагоны обеспечивают более высокий уровень комфорта, надежности и качества обслуживания пассажиров.

В настоящее время в эксплуатации находятся 604 современных трамвая производства компании "ПК Транспортные системы": 464 трехсекционных вагона "Витязь‑Москва" и 140 односекционных вагонов "Львенок‑Москва".

Ранее сообщалось, что число поездок на наземном транспорте Москвы в будний день достигло 5 миллионов, что стало новым рекордом с 2020 года. Уточнялось, что такого результата получилось добиться благодаря комплексным мерам развития маршрутной и улично-дорожной сети.

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