28 мая, 10:25

Транспорт

Число поездок на наземном транспорте Москвы достигло рекордных 5 млн в день

Фото: ТАСС/Роман Балаев

Число поездок на наземном транспорте Москвы в будний день достигло 5 миллионов. Это стало рекордом с 2020 года, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Такого результата получилось добиться благодаря комплексным мерам развития маршрутной и улично-дорожной сети. Заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов напомнил, что по новой линии на проспекте Академика Сахарова запустили Московские трамвайные диаметры Т1 и Т2, а также возродили трамвайный маршрут 5 по линии на Трифоновской улице.

Кроме того, в столице были организованы новые выделенные полосы, протяженность которых превысила 500 километров. На сегодняшний день по ним передвигаются более 1 тысячи городских и пригородных маршрутов.

В 2024 и 2025 годах в Москве запустили свыше 20 магистральных и экспресс-маршрутов. Также в столице открыто более 280 электробусных линий. Среднее число поездок на них в будни достигло 1,2 миллиона.

В настоящее время внедряются интеллектуальные системы управления движением, включая технологию "Зеленая волна" и адаптивное управление светофорами. Более того, власти приступили к развитию маршрутов "Москва – область".

"Благодаря комплексному подходу к организации движения и запуску новых маршрутов пассажиры получают комфортные транспортные связи. С начала года на автобусах, электробусах и трамваях совершили более 557 миллионов поездок", – указал Ликсутов.

Ранее более 200 автобусов российской сборки вышли на маршруты "Москва – область". Новые "ЛиАЗ Ситимакс 12", "НефАЗ-5299" и "НефАЗ-5299" пригородной модификации поступают в парки Мосгортранса с начала года. Они отличаются большей вместимостью и современными сервисами для пассажиров.

