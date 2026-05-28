Посольство США опровергло сообщения об эвакуации из Киева

Диппредставительство США в Киеве продолжает работать в обычном режиме. Данное заявление дипмиссия опубликовала в соцсети X после того, как появилась информация о его эвакуации из украинской столицы.

"Посольство открыто. Никаких изменений в нашей работе не было. Иные сообщения на этот счет не соответствуют действительности", – говорится в публикации.

Ранее глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас заявила, что американское посольство покинуло Киев.

Заявление было сделано на фоне того, что МИД РФ рекомендовал иностранцам как можно скорее покинуть Киев, а местным – не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры, поскольку Вооруженные силы России будут наносить удары по военным объектам.