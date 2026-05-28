28 мая, 10:20

Спорт

Дисциплинарный совет IIHF аннулировал решение о недопуске сборных РФ

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Дисциплинарный орган Международной федерации хоккея (IIHF) аннулировал решение совета организации о недопуске российских сборных к соревнованиям сезона-2026/27. Об этом глава Минспорта России Михаил Дегтярев сообщил в своем телеграм-канале.

В представленных IIHF аргументах и отчетах по оценке рисков не было достаточных оснований для продления отстранения по соображениям безопасности. Теперь организация должна собрать руководящий орган и снова обсудить этот вопрос.

"На последней конференции Федерации хоккея России мы договорились начать подготовку к судебному разбирательству с IIHF. По регламенту первым шагом стало обращение в дисциплинарный комитет. Продолжаем кропотливую юридическую работу", – написал министр.

Ранее Дегтярев назвал международный спорт поломанным без спортсменов России и Белоруссии. Он уточнил, что власти по поручению Владимира Путина проводят работу по восстановлению мирового спорта.

В свою очередь, Международная федерация ассоциаций муайтай (IFMA) разрешила российским атлетам выступать на мировых турнирах с флагом и гимном.

Европейский гимнастический союз снял ограничения с жителей России и Белоруссии

