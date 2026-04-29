Новости

29 апреля, 14:54

World Boxing допустила российских боксеров до соревнований под своей эгидой

Международная спортивная организация, регулирующая любительский бокс (World Boxing), определила критерии для получения нейтрального статуса спортсменами из России и Белоруссии для участия в состязаниях под своей эгидой. Об этом сообщила пресс-служба организации.

"World Boxing подтвердила создание процедуры, которая будет использоваться для определения критериев, на основе которых спортсмены, вспомогательный персонал и официальные лица из России и Белоруссии будут допущены к участию в международных соревнованиях, организованных World Boxing и European Boxing, или в международных соревнованиях, организованных федерациями – членами World Boxing", – указано в заявлении.

Уточняется, что процедуру одобрил исполнительный совет World Boxing на своем последнем заседании в апреле 2026 года. Она отражает подход, принятый Международным олимпийским комитетом (МОК), добавили в организации.

Ранее бюро Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) разрешило взрослым российским и белорусским атлетам выступать на мировых состязаниях с флагом и гимном. Теперь россияне и белорусы смогут участвовать в соревнованиях на тех же условиях, что и другие спортсмены.

