24 апреля, 09:27
Дегтярев позитивно оценил шансы фигуристов из РФ на международных соревнованиях
Фото: ТАСС/Абзац/Анастасия Романова
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев позитивно оценил шансы российских фигуристов попасть на международные соревнования. Речь идет о следующем сезоне.
По его словам, министерство работает над этим вопросом.
"Бьемся за каждого спортсмена", – приводит слова Дегтярева РИА Новости.
Сейчас фигуристы и конькобежцы из России полностью отстранены от международных стартов. Исключение было сделано только для ограниченного числа спортсменов в отношении Олимпиады 2026 года.
Российские фигуристы впервые с 1960 года не завоевали ни одной медали на Играх. По итогам выступлений Петр Гуменник и Аделия Петросян заняли шестые места в мужском и женском одиночном катании соответственно.
Гуменник по сумме короткой и произвольной программ набрал 271,21 балла. Петросян показала результат в 214,53 балла. В произвольной программе ей не удалось чисто исполнить четверной тулуп.