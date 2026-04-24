Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

24 апреля, 09:27

Спорт

Дегтярев позитивно оценил шансы фигуристов из РФ на международных соревнованиях

Фото: ТАСС/Абзац/Анастасия Романова

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев позитивно оценил шансы российских фигуристов попасть на международные соревнования. Речь идет о следующем сезоне.

По его словам, министерство работает над этим вопросом.

"Бьемся за каждого спортсмена", – приводит слова Дегтярева РИА Новости.

Сейчас фигуристы и конькобежцы из России полностью отстранены от международных стартов. Исключение было сделано только для ограниченного числа спортсменов в отношении Олимпиады 2026 года.

Российские фигуристы впервые с 1960 года не завоевали ни одной медали на Играх. По итогам выступлений Петр Гуменник и Аделия Петросян заняли шестые места в мужском и женском одиночном катании соответственно.

Гуменник по сумме короткой и произвольной программ набрал 271,21 балла. Петросян показала результат в 214,53 балла. В произвольной программе ей не удалось чисто исполнить четверной тулуп.

