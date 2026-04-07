07 апреля, 15:31

В ОКР прошла церемония чествования участников Олимпиады-2026

В Олимпийском комитете России (ОКР) прошла церемония чествования российских атлетов, которые участвовали в Играх-2026 в Италии, а также их тренеров и представителей федераций.

На мероприятии присутствовали шорт-трекисты Алена Крылова и Иван Посашков, конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова. Кроме того, церемонию посетили лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев, саночники Дарья Олесик и Павел Репилов. Был и ски-альпинист Никита Филиппов, который завоевал серебро Олимпиады.

Все вышеуказанные спортсмены получили от главы Минспорта РФ и председателя ОКР Михаила Дегтярева награды и памятные подарки, в том числе игрушки в виде медведя, который является символом комитета, и часы от бренда "Ракета".

В свою очередь, заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак подарил атлетам отечественные планшеты "Квадро Т", а генпродюсер оператора "Триколор" Марина Богомолова вручила спортсменам телевизоры.

Кроме того, глава Ассоциации лыжных видов спорта России Дмитрий Свищев подарил атлетам ноутбуки MacBook от Apple, а также телефоны модели iPhone.

В Играх-2026 участвовали фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также горнолыжники Юлия Плешкова и Семен Ефимов. На Олимпиаде в Италии россияне выступали в нейтральном статусе и только в индивидуальных соревнованиях.

Российские фигуристы не завоевали ни одной медали на Олимпийских играх в Италии впервые с 1960 года. По итогам выступлений и Гуменник, и Петросян заняли шестое место в своих дисциплинах.

