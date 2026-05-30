30 мая, 11:05

Общество

Ртутные градусники начали принимать на переработку в экоцентре Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В московском экоцентре регионального оператора АО "Экотехпром" стартовал прием ртутных градусников на переработку, передает портал мэра и правительства столицы.

Экоцентр принимает не только различные виды вторсырья, но и отдельные категории опасных отходов. Ртутные термометры можно сдавать без предварительного согласования в часы работы организации, уточняет столичный комплекс городского хозяйства.

Отмечается, что в настоящее время многие для домашней аптечки выбирают электронные и бесконтактные инфракрасные термометры, однако ртутные градусники все еще встречаются в обиходе.

При этом такие приборы являются потенциальными источниками опасности – их запрещено выбрасывать вместе с обычными отходами. Даже незначительные повреждения корпуса могут привести к утечке ртути – токсичного металла. В одном градуснике содержится около двух граммов такого вещества.

Подчеркивается, что с градусниками следует обращаться бережно и сдавать их на утилизацию в специальные боксы. Правильная переработка предусматривает обязательный этап демеркуризации – безопасного извлечения и нейтрализации ртути и ее паров.

Ранее сообщалось, что через сервис "Вывоз ненужных вещей" москвичи могут сдать на переработку металлические двери и ванны. Чаще всего такую услугу заказывают люди, которые делают ремонт. При этом оставлять такие предметы около мусорки нельзя – за этим может последовать штраф за неправильную утилизацию.

обществогород

