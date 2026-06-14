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14 июня, 19:24

Происшествия

Полиция установила личность владельца собак, напавших на девочку в Севастополе

Фото: МАХ/"Полиция Севастополя"

Полиция смогла установить личность хозяина собак, которые напали на маленькую девочку в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД РФ по городу.

Инцидент произошел в одном из скверов города. Сам 51-летний владелец двух собак бойцовской породы объяснил, что в тот день выгуливал животных вместе со своей дочерью, ровесницей потерпевшей. Дочь познакомилась с той девочкой, но последняя забрала игрушку у собак, что и стало причиной нападения.

Также владелец собак объяснил, что в момент инцидента отвлекся, так как пил пиво. В результате в отношении мужчины составили административный материал по статье 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".

Ранее девятилетний мальчик пострадал от укусов собаки в СНТ в Дмитровском округе Московской области. Инцидент произошел у одного из домов в СНТ "Кедр-1". По предварительным данным, мальчик гулял по частному сектору, но в какой-то момент к нему подбежала собака, сорвавшаяся с поводка, которая покусала его.

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