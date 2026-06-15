15 июня, 05:13Транспорт
Ограничения на полеты объявлены в аэропорту Жуковский
Фото: depositphotos/Shebeko
Аэропорт Жуковский временно принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами на фоне ограничений на использование воздушного пространства. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
Отмечается, что данные меры приняты для обеспечения безопасности полетов.
Аналогичные ограничения также действуют в столичном аэропорту Домодедово – авиагавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.
Меры безопасности вводятся в московских аэропортах на фоне угрозы БПЛА в столичном регионе. Этой ночью на подлете к Москве были уничтожены четыре вражеских беспилотника.