Ограничения на полеты объявлены в аэропорту Жуковский

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Аэропорт Жуковский временно принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами на фоне ограничений на использование воздушного пространства. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Отмечается, что данные меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Аналогичные ограничения также действуют в столичном аэропорту Домодедово – авиагавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Меры безопасности вводятся в московских аэропортах на фоне угрозы БПЛА в столичном регионе. Этой ночью на подлете к Москве были уничтожены четыре вражеских беспилотника.