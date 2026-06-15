Собянин: отражена атака еще четырех беспилотников, летевших на Москву

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства ПВО отразили атаку четырех беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

Мэр Москвы уточнил, что специалисты экстренных служб уже находятся на месте падения обломков дронов.

На фоне попытки атаки БПЛА в столичном аэропорту Домодедово объявили временные ограничения на использование воздушного пространства. Аэропорт принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.