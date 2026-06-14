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14 июня, 23:27

Транспорт

Эскалатор на станции метро "Лубянка" будет закрыт на ремонт с 17 по 24 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Эскалатор на станции "Лубянка" Сокольнической линии метро закроют на ремонт с 17 по 24 июня. Об этом сообщается на сайте столичного метрополитена.

Речь идет об эскалаторе, который ведет к выходам № 2–6. Узнать о ремонтах в столичной подземке можно в мобильном приложении "Метро Москвы" и на официальном сайте метрополитена.

Ранее рядом с главным входом в здание Ленинградского вокзала открылись два выхода со станции "Комсомольская" кольцевой линии метро – № 7 и 8. Сперва заработал выход № 7, а спустя несколько дней – № 8.

Выходы находятся всего в 40 метрах друг от друга и формируют удобную связку между разными видами транспорта и городской инфраструктурой. Оба расположены со стороны улицы Краснопрудной.

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