Экипаж Toyota впервые за 4 года выиграл гонку "24 часа Ле-Мана"

Фото: ТАСС/AP Photo/Jeremias Gonzalez

Экипаж команды Toyota в шестой раз и впервые за 4 последних года стал победителем гоночного марафона "24 часа Ле-Мана" в зачете гиперкаров. Об этом сообщает ТАСС.

В экипаж вошли британец Майк Конвей, японец Камуи Кобаяси и нидерландец Ник де Врис. Для Конвея и Кобаяси это уже вторая победа в марафоне. Ранее они финишировали первыми в 2021 году, когда их напарником вместо де Вриса был аргентинец Хосе Мария Лопес.

Второе место в прошедшей гонке занял экипаж BMW, третьей стала еще одна Toyota, четвертым финишировал Cadillac, а пятым – Ferrari.

Ранее стало известно, что гран-при Турции вернется в календарь "Формулы-1" как минимум на 5 лет, начиная с 2027 года. По оценкам организаторов, проведение этапа "Формулы-1" усилит туристическую привлекательность Стамбула.

