Путин назвал сотрудничество РФ и Казахстана образцом конструктивного взаимодействия

Сотрудничество между Россией и Казахстаном в рамках различных международных объединений демонстрирует пример конструктивного взаимодействия в глобальной политике. Об этом заявил Владимир Путин во время переговоров в республике в расширенном составе.

В частности, глава государства обратил внимание на совместную работу стран в ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, ШОС, БРИКС и ООН, а также в каспийской "пятерке" в формате "Россия – Центральная Азия".

Вместе с тем российский лидер поблагодарил своего казахстанского коллегу Касыма-Жомарта Токаева за приглашение в республику, выразив уверенность в том, что их сотрудничество продолжит оставаться взаимовыгодным и принесет ощутимые результаты.

Путин также дал высокую оценку проделанной казахстанскими партнерами работы по подготовке предстоящего заседания Высшего Евразийского экономического совета, где будут приняты "важные решения, направленные на углубление интеграционных процессов". Россия и Казахстан активно сотрудничают по всем направлениям, заключил президент.

Российский глава находится с Астане с рабочим визитом. Ожидается, что Путин пробудет в Казахстане до 29 мая. По приезде его торжественно поприветствовали военный президентский и молодежный оркестры. Кроме того, в небе над аэропортом пролетели вертолеты с флагами двух государств.

Переговоры между лидерами стран состоялись во Дворце независимости. В ходе консультаций подняли темы сотрудничества в политической, торгово-экономической, военно-технической, культурно-гуманитарной и других областях. Кроме того, президенты обменялись мнениями по актуальным региональным и международным сюжетам, а также перспективам взаимодействия в рамках многосторонних организаций.