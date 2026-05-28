Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 мая, 11:45

Политика

Путин назвал сотрудничество РФ и Казахстана образцом конструктивного взаимодействия

Фото: kremlin.ru

Сотрудничество между Россией и Казахстаном в рамках различных международных объединений демонстрирует пример конструктивного взаимодействия в глобальной политике. Об этом заявил Владимир Путин во время переговоров в республике в расширенном составе.

В частности, глава государства обратил внимание на совместную работу стран в ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, ШОС, БРИКС и ООН, а также в каспийской "пятерке" в формате "Россия – Центральная Азия".

Вместе с тем российский лидер поблагодарил своего казахстанского коллегу Касыма-Жомарта Токаева за приглашение в республику, выразив уверенность в том, что их сотрудничество продолжит оставаться взаимовыгодным и принесет ощутимые результаты.

Путин также дал высокую оценку проделанной казахстанскими партнерами работы по подготовке предстоящего заседания Высшего Евразийского экономического совета, где будут приняты "важные решения, направленные на углубление интеграционных процессов". Россия и Казахстан активно сотрудничают по всем направлениям, заключил президент.

Российский глава находится с Астане с рабочим визитом. Ожидается, что Путин пробудет в Казахстане до 29 мая. По приезде его торжественно поприветствовали военный президентский и молодежный оркестры. Кроме того, в небе над аэропортом пролетели вертолеты с флагами двух государств.

Переговоры между лидерами стран состоялись во Дворце независимости. В ходе консультаций подняли темы сотрудничества в политической, торгово-экономической, военно-технической, культурно-гуманитарной и других областях. Кроме того, президенты обменялись мнениями по актуальным региональным и международным сюжетам, а также перспективам взаимодействия в рамках многосторонних организаций.

Читайте также


властьполитика

Главное

Как регулировать незаконное ношение наград в России?

Эксперты уверены: регулировать ситуацию возможно лишь проверками соответствующих органов

Читать
закрыть

Стоит ли финансово поощрять детей за отказ от соцсетей?

Эксперты уверены: нельзя рассматривать взаимоотношения детей и родителей через деньги

Финансовая мотивация ребенка – это скорее американизированная модель

Читать
закрыть

Почему в РФ вырос объем продаж белорусского бензина?

Потребление топлива традиционно растет в летний период из-за сельхозработ

Читать
закрыть

Заменят ли в РФ написание дипломных работ устными экзаменами?

Мера поможет объективно оценить реальные знания и компетенции студентов

Читать
закрыть

Что нужно знать туристам после отмены рейсов Air Anka?

Росавиация ограничила полеты турецкой авиакомпании Air Anka в Россию до 25 мая

Читать
закрыть

Почему бадминтон набирает популярность среди россиян?

Дорогого оборудования и аренды кортов можно избежать

Играть можно в любом возрасте

Читать
закрыть

Что нужно знать о летней подработке для школьников?

С 14 до 16 лет выполнять обязанности на работе можно 24 часа в неделю

Подростков нельзя привлекать к работе при вредных и опасных условиях

Читать
закрыть

Как сэкономить на подготовке к ЕГЭ?

Первый способ– использовать специальные тренировочные комплекты

Второй вариант – групповые занятия

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика