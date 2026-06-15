Эксперт Самбурский: синдром упущенного лета усугубляет отпускной контент в Сети

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Отпускной контент в соцсетях, сравнение своего отдыха с другими, а также страх что-то пропустить приводят к синдрому упущенного лета. Об этом Москве 24 рассказал клинический психолог Станислав Самбурский.

По его словам, такое психологическое состояние особенно характерно для россиян, потому что в наших широтах лето является долгожданной порой. Как только она начинается, моментально запускается страх провести три месяца бездарно и пропустить что-то интересное.





Станислав Самбурский клинический психолог Все усугубляет появление в соцсетях отпускного контента, и многие начинают сравнивать свой отдых с чужим. Причем в сознании вся информация слипается в один ком, поэтому возникает желание соревноваться не с каким-то конкретным человеком, а с десятками и сотнями. В итоге всего становится мало: хочется и в Санкт-Петербург поехать, и на Бали, и на сапах покататься, и на яхте, и многое другое.

На фоне этого даже самое приятное времяпрепровождение в окружении любимых начинает казаться провалом. Развивается паника: лето проходит, а я не достаточно погулял, попутешествовал, загорел… надо быть более эффективным, отметил эксперт.

В результате отдых превращается в беготню и очередную задачу, которую непременно надо выполнить. Возникает риск еще больше устать, а еще влезть в долги, потому что страх пропустить лето подталкивает совершать необдуманные финансовые поступки, предупредил Самбурский.

"Чтобы избежать синдрома упущенного лета, надо уяснить для себя, что психике для полноценного отдыха совсем не нужно устанавливать KPI по количеству шашлыков, поездок куда-то и так далее. Для восстановления, прежде всего, необходимы телесное удовольствие и ощущение, что тебя наконец-то перестали "пинать". Порой достаточно сесть у фонтана и отдохнуть, глядя в небо, а не в телефон", – отметил эксперт.

Также можно каждый день возвращать себе ощущение лета, совершая какие-либо вещи, которые обычно в другой сезон недоступны. Например, в хорошую погоду отправиться на работу на велосипеде через парк, что может стать полноценным приключением.

Кроме того, важно избавляться от популярной идеи отдыхать "всем назло", ради идеальных фотографий, которые непременно всех поразят. Этим можно добиться только напряжения в отношениях с окружающими и превращения отдыха в изнурительный труд. Задачей же должна быть забота о себе, полноценное восстановление и получение приятных впечатлений, заключил эксперт.

Ранее психолог, нейропсихолог Наталья Наумова рассказала, что отпуск длиной в месяц дает прекрасную возможность перезагрузиться. Примерно неделю-полторы следует потратить на то, чтобы выспаться и позаботиться о своем теле, в том числе, например, посетив спа-процедуры. Только после такого периода обычно включается любознательность и реальная потребность в какой-либо активности.

