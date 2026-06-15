На 31-м км МКАД затруднено движение из-за аварии с тремя автомобилями

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

ДТП с участием трех автомобилей произошло на внешней стороне 31-го километра МКАД. Об этом сообщает столичный Дептранс.

На месте аварии уже находятся оперативные городские службы, которые устанавливают обстоятельства произошедшего и информацию о пострадавших.

В связи с ДТП движение на этом участке затруднено. Водителям порекомендовали искать пути объезда.

Ранее мотоциклист погиб в результате ДТП на Новокуркинском шоссе Москвы. Авария произошла в районе дома 23, строение 1. По предварительным данным, водитель автомобиля Mitsubishi при развороте не убедился в безопасности маневра и столкнулся с мотоциклом.

Еще одна авария произошла на Гостиничной улице на северо-востоке Москвы: ребенок 2024 года рождения выбежал на проезжую часть и попал под колеса автомобиля Genesis. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. При этом водитель уехал с места ДТП.