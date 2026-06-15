Москвичей призвали пересесть на метро из-за предстоящего ливня

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Водителей призвали пользоваться метро из-за ожидающегося ливня с грозой и сильного ветра в Москве. Это будет быстрее и безопаснее, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Если поездку на автомобиле перенести не удалось, важно проявить внимательность на дорогах. Водителям рекомендовали соблюдать дистанцию и скоростной режим, не совершать резких маневров, заранее тормозить перед пешеходными переходами, не использовать телефон во время движения.

Кроме того, транспортное ведомство рекомендовало не парковать автомобили возле деревьев и шатких конструкций.

15 июня погода в Москве ожидается облачная с прояснениями и дождем. Гроза пройдет в некоторых районах. Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.

Из-за грозы в столице продлили желтый уровень погодной опасности. Предупреждение актуально до 21:00 среды, 17 июня.