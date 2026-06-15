Суд оставил продюсера певицы Линды под домашний арестом

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Московский городской суд оставил продюсера певицы Линды (настоящее имя – Светлана Гейман. – Прим. ред.) Михаила Кувшинова под домашним арестом. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Апелляционная инстанция оставила решение Тверского районного суда Москвы без изменений. Постановление уже вступило в законную силу.

Кувшинов оказался задержан и позже был отправлен под домашний арест из-за расследования уголовного дела о мошенничестве с авторскими правами на музыкальные произведения композитора Максима Фадеева. По данным следствия, Кувшинов и другие неустановленные лица сделали фиктивные договоры. Общий ущерб составил свыше 1 миллиона рублей.

СМИ сообщали, что саму Линду сначала также подозревали в подделке документов и незаконной перерегистрации прав на песни. Позже стало известно, что певицу опросили в рамках расследования, но не задерживали. Она проходит по делу в статусе свидетеля.

Сам Фадеев отказался комментировать процессуальные аспекты дела и личные обстоятельства участников конфликта, но добавил, что на протяжении последних 30 лет пытался урегулировать разногласия мирным путем. Поэтому он решил действовать исключительно в рамках закона.

