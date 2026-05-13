Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 мая, 12:03

Шоу-бизнес

Максим Фадеев впервые прокомментировал скандал с певицей Линдой

Фото: legion-media.com/Photographers Legion-Media

Музыкальный продюсер Максим Фадеев впервые прокомментировал скандал с певицей Линдой (настоящее имя – Светлана Гейман. – Прим. ред.), выразив сожаление по поводу сложившейся ситуации.

Он подчеркнул, что на протяжении последних 30 лет пытался урегулировать разногласия с исполнительницей и ее представителями – продюсером Михаилом Кувшиновым и владельцем компании "Профит" Андреем Черкасовым, находящимся в СИЗО по делу о мошенничестве, – мирным путем. Однако действия не принесли результатов.

"Речь идет не о запретах и не о публичной войне, а о защите моих авторских прав и той части смежных прав, которая мне принадлежит. Такие вопросы должны решаться не через интервью у блогеров и не через публичную полемику, а фактами, документами, экспертизой и в правовом поле", – написал Фадеев в своем телеграм-канале.

Именно поэтому он принял решение действовать исключительно в рамках закона. Продюсер также отказался комментировать процессуальные аспекты дела и личные обстоятельства участников конфликта, пояснив, что правовую оценку ситуации должны дать следствие и суд.

Певица Линда была задержана в Москве 12 мая. По данным СМИ, оперативники пришли с обысками к ней, Кувшинову, а также в компанию "Профит" и фирму жены Черкасова – "Компания Топ 7". Изначально исполнительницу заподозрили в подделке документов и перерегистрации прав песен, которые ранее находились у Фадеева, на себя вместе с директором "Профит" Дарьей Шамовой.

Однако позднее журналисты написали, что Гейман проходит в качестве свидетеля по этому делу. Ее вызвали на допрос. Также к работе подключились силовики.

Певица Линда стала свидетелем в деле о присвоении прав на песни

Читайте также


шоу-бизнес

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика