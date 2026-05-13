Музыкальный продюсер Максим Фадеев впервые прокомментировал скандал с певицей Линдой (настоящее имя – Светлана Гейман. – Прим. ред.), выразив сожаление по поводу сложившейся ситуации.

Он подчеркнул, что на протяжении последних 30 лет пытался урегулировать разногласия с исполнительницей и ее представителями – продюсером Михаилом Кувшиновым и владельцем компании "Профит" Андреем Черкасовым, находящимся в СИЗО по делу о мошенничестве, – мирным путем. Однако действия не принесли результатов.

"Речь идет не о запретах и не о публичной войне, а о защите моих авторских прав и той части смежных прав, которая мне принадлежит. Такие вопросы должны решаться не через интервью у блогеров и не через публичную полемику, а фактами, документами, экспертизой и в правовом поле", – написал Фадеев в своем телеграм-канале.

Именно поэтому он принял решение действовать исключительно в рамках закона. Продюсер также отказался комментировать процессуальные аспекты дела и личные обстоятельства участников конфликта, пояснив, что правовую оценку ситуации должны дать следствие и суд.

Певица Линда была задержана в Москве 12 мая. По данным СМИ, оперативники пришли с обысками к ней, Кувшинову, а также в компанию "Профит" и фирму жены Черкасова – "Компания Топ 7". Изначально исполнительницу заподозрили в подделке документов и перерегистрации прав песен, которые ранее находились у Фадеева, на себя вместе с директором "Профит" Дарьей Шамовой.

Однако позднее журналисты написали, что Гейман проходит в качестве свидетеля по этому делу. Ее вызвали на допрос. Также к работе подключились силовики.

