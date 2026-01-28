Семья Шатунова оценила общий ущерб по делу продюсера Разина в 1 млрд рублей

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Семья солиста группы "Ласковый май" Юрия Шатунова считает, что общий размер ущерба по уголовному делу продюсера Андрея Разина может вырасти с 500 миллионов рублей до 1 миллиарда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на окружение семьи Шатунова.

Сумма ущерба может увеличиться в два раза из-за появления в деле второго эпизода мошенничества в особо крупном размере, который непосредственно связан с Шатуновым.

Ранее СМИ сообщали, что в рамках уголовного дела Разина расследуются два эпизода мошенничества. Речь идет об эпизоде с присвоением им лицензионного вознаграждения поэта Сергея Кузнецова за исполнение песен "Ласкового мая", а также о недавно появившимся в материалах эпизоде мошенничества при фальсификации договора с Шатуновым.

О возбуждении уголовного дела в отношении Разина стало известно 24 ноября прошлого года. По словам адвоката семьи Шатунова, продюсер систематически присваивал деньги, предназначенные для выплаты в качестве лицензионного вознаграждения Кузнецову.

Разину грозит лишение свободы на срок до 10 лет. Ему в заочном порядке предъявили обвинение по статье "Мошенничество" и объявили в межгосударственный и международный розыск.

Позднее стало известно, что Разин находится в США. По информации журналистов, он покинул страну сразу после возбуждения против него уголовного дела.