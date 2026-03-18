18 марта, 22:22Происшествия
Второй пожарный поезд выдвинулся для тушения возгорания в БЦ Turas в Москве
Фото: Москва 24
Второй пожарный поезд выдвинулся для тушения возгорания в здании бизнес-центра Turas на юго-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.
Работы по ликвидации возгорания продолжаются.
Огонь вспыхнул в бизнес-центре Turas в столичном районе Текстильщики 18 марта. Возгоранию был присвоен третий уровень сложности из пяти возможных.
Около 200 человек смогли покинуть здание самостоятельно. Еще двое, как утверждали журналисты, обратились за медицинской помощью.
В связи с пожаром в 1-м Грайворонском проезде перекрывали движение. Как рассказали в оперативных службах, площадь возгорания составила 1,5 тысячи квадратных метров.
Движение перекрыли в 1-м Грайворонском проезде из-за пожара в бизнес-центре