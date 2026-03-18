Второй пожарный поезд выдвинулся для тушения возгорания в БЦ Turas в Москве

Второй пожарный поезд выдвинулся для тушения возгорания в здании бизнес-центра Turas на юго-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

Работы по ликвидации возгорания продолжаются.

Огонь вспыхнул в бизнес-центре Turas в столичном районе Текстильщики 18 марта. Возгоранию был присвоен третий уровень сложности из пяти возможных.

Около 200 человек смогли покинуть здание самостоятельно. Еще двое, как утверждали журналисты, обратились за медицинской помощью.

В связи с пожаром в 1-м Грайворонском проезде перекрывали движение. Как рассказали в оперативных службах, площадь возгорания составила 1,5 тысячи квадратных метров.

