18 марта, 15:35

РИА Новости: два человека обратились за медпомощью из-за пожара в БЦ Turas в Москве

Два человека обратились за медпомощью из-за пожара в БЦ Turas в Москве – СМИ

Фото: Москва 24

Два человека обратились за медпомощью из-за пожара в здании бизнес-центра Turas на юго-востоке Москвы. Об этом РИА Новости заявил представитель экстренных служб города.

К тушению огня подключился пожарный поезд. Он уже прибыл к месту ЧП.

Пожар в БЦ Turas начался днем 18 марта. Ему присвоен третий ранг сложности из пяти возможных. Огонь охватил складское помещение. Порядка 200 человек самостоятельно эвакуировались.

В ходе работы пожарные обнаружили три отдельных очага, при этом огонь распространяется на верхние этажи. С ним в том числе борются с крыши склада, находящегося рядом.

Из-за возгорания движение транспорта временно перекрыто в 1-м Грайворонском проезде. Водителей призвали выбирать пути объезда.

Почти 200 человек эвакуировали из бизнес-центра в Москве из-за пожара

