Движение перекрыли из-за пожара в 1-м Грайворонском проезде Москвы

Движение транспорта временно перекрыли из-за пожара в 1-м Грайворонском проезде в Москве, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

На месте ЧП работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Водителей попросили выбирать пути объезда.

О возгорании в бизнес-центре Turas на юго-востоке Москвы стало известно 18 марта. Огонь охватил складское помещение в административном здании. До прибытия пожарно-спасательных подразделений люди самостоятельно покинули помещения.

Пожару был присвоен третий ранг сложности из пяти возможных. Огонь интенсивно распространяется, а выделение дыма происходит со всех этажей здания. На месте для тушения созданы 9 боевых участков. Кроме того, с пожаром борются с крыши склада, находящегося рядом. Также из Люблина выехал пожарный поезд.

Контроль над установлением обстоятельств и причин ЧП взяла столичная прокуратура. Планируется провести пожарно-техническую экспертизу.