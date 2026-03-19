Актриса Ирина Горбачева попала в базу "Миротворца"

Российская актриса Ирина Горбачева была внесена в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец". Об этом сообщает РИА Новости.

Актрису обвиняют в поддержке РФ, распространении российской пропаганды, а также покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины. В качестве доказательств упоминается участие Горбачевой в съемках роликов для школьных занятий "Разговоры о важном".

Ранее часть руководства Паралимпийского комитета России была внесена в базу "Миротворца". В частности, в нее попали президент ПКР Павел Рожков, генсекретарь комитета, замруководителя аппарата ПКР Андрей Строкин и другие.

Кроме того, в базе украинского экстремистского сайта оказался Герой России летчик-космонавт Федор Юрчихин. Ему приписывают "пропаганду войны", нарушение госграниц Украины и покушение на суверенитет страны.