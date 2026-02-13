13 февраля, 15:01Политика
Российский космонавт Юрчихин внесен в базу "Миротворца"
Фото: АСС/Александр Полегенько
Герой России летчик-космонавт Федор Юрчихин внесен в базу украинского сайта "Миротворец", сообщает телеканал "360" со ссылкой на данные ресурса.
На сайте размещены личные данные Юрчихина, в частности, его домашний адрес.
Ему приписывают "пропаганду войны", нарушение госграниц Украины и покушение на суверенитет страны.
Ранее в базу "Миротворца" были внесены данные 12 российских детей в возрасте от 2 до 5 лет. Несовершеннолетним россиянам вменяется "покушение на суверенитет Украины".
В их карточках говорится, что дети якобы пересекли КПП, расположенные на территориях, которые Киев считает своими, "полностью осознавая, что посещение этих пунктов пропуска является правонарушением".