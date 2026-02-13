Российский космонавт Юрчихин внесен в базу "Миротворца"

Фото: АСС/Александр Полегенько

Герой России летчик-космонавт Федор Юрчихин внесен в базу украинского сайта "Миротворец", сообщает телеканал "360" со ссылкой на данные ресурса.

На сайте размещены личные данные Юрчихина, в частности, его домашний адрес.

Ему приписывают "пропаганду войны", нарушение госграниц Украины и покушение на суверенитет страны.

Ранее в базу "Миротворца" были внесены данные 12 российских детей в возрасте от 2 до 5 лет. Несовершеннолетним россиянам вменяется "покушение на суверенитет Украины".

В их карточках говорится, что дети якобы пересекли КПП, расположенные на территориях, которые Киев считает своими, "полностью осознавая, что посещение этих пунктов пропуска является правонарушением".