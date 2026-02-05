Создатель "Миротворца" Тука внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Фото: legion-media.com/Украинское Фото/PhotoXPress.ru/Вячеслав Ратынский (Георгий Тука включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов)

Создатель украинского экстремистского сайта "Миротворец" Георгий Тука внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Тука Георгий Борисович, 24 ноября 1963 года рождения, город Киев Украинской ССР", – говорится в списке.

Ранее Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов пермского активиста Романа Юшкова. До этого в список попал литовский "Форум свободной России". Уточнялось, что организация связана с российской оппозицией. Ранее она была признана нежелательной, так как ее деятельность представляет угрозу конституционному строю и безопасности России.

Кроме того, в перечень попала и военизированная организация "Полк имени Кастуся Калиновского" с ее подразделениями. Это полк Вооруженных сил Украины (ВСУ), в который входят белорусские радикалы.

