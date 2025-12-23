Активист Роман Юшков внесен в перечень террористов и экстремистов

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов пермского активиста Романа Юшкова. Это следует с сайта ведомства.

Ранее Минюст РФ включил в реестр иностранных агентов журналиста Михаила Гуревича и популяризатора космонавтики Виталия Егорова. Кроме того, иноагентами в РФ были признаны активист Доржо Дугаров и бывший депутат Совета Ейского района Александр Коровайный.

По данным ведомства, Гуревич публиковал фейки о решениях властей, распространял материалы иностранных агентов, был респондентом на информационных площадках. При этом Егоров также распространял материалы иноагентов и сообщения нежелательных в России организаций.

До этого в перечень нежелательных организаций на территории России была внесена французская ассоциация "Международная федерация за права человека" (Fédération internationale pour les droits humains). Соответствующее решение принято 1 декабря. При этом Генпрокуратура признала деятельность организации нежелательной на территории России еще 13 ноября.

