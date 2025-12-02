Минюст внес в перечень нежелательных организаций Международную федерацию за права человека

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Французская ассоциация "Международная федерация за права человека" (Fédération internationale pour les droits humains) внесена в перечень нежелательных на территории РФ. Это следует из базы Минюста.

Соответствующее решение принято 1 декабря. При этом Генпрокуратура РФ признала деятельность организации нежелательной на территории России еще 13 ноября.

Ранее в перечень нежелательных организаций была внесена американская организация Human Rights Watch. Кроме того, в перечень попал разработчик игры S.T.A.L.K.E.R. – компания GSC Game World.

До этого российский Минюст внес в реестр иностранных агентов новостной портал DOXA, политика Евгения Савостьянова, публициста Василину Орлову, а также граждан А. А. Гимранову-Лион и А. О. Масхадова.

