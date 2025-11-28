Организация Human Rights Watch попала в перечень нежелательных в России

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Американская организация Human Rights Watch внесена в перечень нежелательных организаций в России. Список опубликован на сайте Минюста России.

Кроме того, в перечень попал разработчик игры S.T.A.L.K.E.R. – компания GSC Game World.

Ранее GSC Game World, также разработавшая игры серий "Казаки", была признана Генпрокуратурой нежелательной организацией. По данным ведомства, в фокусе интересов компании оказалась финансовая поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) и формирование негативного образа России.

Также компания распространяла дискредитирующие материалы. В 2024 году она выпустила компьютерную игру, которая содержала агрессивный русофобский контент.