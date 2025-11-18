Депутат Горелкин: россиянам нужно избавиться от игры S.T.A.L.K.E.R.

Фото: youtube.com/@GSCGameWorldOfficial (GSC Game World признана нежелательной в РФ)

Россиянам стоит избавиться от любой продукции, связанной с компанией GSC Game World, признанной нежелательной, в том числе от игры S.T.A.L.K.E.R. Об этом на своей странице в MAX заявил первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

Он предположил, что в скором времени маркетплейсы снимут с продажи не только все видеоигры компании, но и любую атрибутику, связанную с ее продукцией.

"Стоит ли переживать тем, кто эту продукцию приобретал? Думаю, что во избежание возможных проблем разумным решением будет от нее избавиться", – предложил парламентарий.

Ранее GSC Game World, разработавшая игры серий "Казаки" и S.T.A.L.K.E.R., была признана Генпрокуратурой нежелательной организацией. По данным ведомства, в фокусе интересов компании оказалась финансовая поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) и формирование негативного образа России.

Также GSC Game World распространяла дискредитирующие материалы. Кроме того, в 2024 году она выпустила компьютерную игру, которая продвигала украинские нарративы и содержала агрессивный русофобский контент, уточняли в прокуратуре.

