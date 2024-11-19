Роскомнадзор не получал решений о блокировке игры S.T.A.L.K.E.R. 2

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В Роскомнадзор пока не поступали решения, связанные с блокировкой в России игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Соответствующее заявление распространила пресс-служба РКН, передает ТАСС.

В Роскомнадзоре напомнили, что по статьям 15.1 и 15.3 закона № 149-ФЗ ведомство имеет право ограничить доступ к противоправным сведениям на основании решений суда о признании информации запрещенной и вердикта уполномоченных органов.

Ранее депутат Госдумы Антон Горелкин предположил, что игру, выход которой запланирован на 20 ноября, могут запретить в России. Причиной, по его словам, станет не только тот факт, что разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 поддерживают Вооруженные силы Украины (ВСУ). Горелкин не исключил, что в игровом контенте могут найти противоправную информацию (экстремизм, оправдание терроризма, разжигание межнациональной розни).

В этом случае, по мнению депутата, ответственность может ждать тех, кто будет признан причастным к распространению данной информации.

