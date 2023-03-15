Инсайдеры слили в Сеть почти 17 Гб данных, украденных у разработчиков S.T.A.L.K.E.R. 2

Фото: youtube.com/GSC Game World

В Сети опубликовали два крупных архива с данными из игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, которые были украдены у разработчиков игры GSC Game World. Общий размер архивов составляет почти 17 гигабайт.

Данные были опубликованы в группе "Вестник "Того самого Сталкера" во "ВКонтакте". Ранее один из администраторов этой группы поставил ультиматум студии GSC Game World: он потребовал вернуть в игру российскую локализацию. Он пообещал, что в противном случае опубликует архив с украденными данными об игре.

В студии не стали выполнять предъявленные условия, и теперь инсайдеры постепенно публикуют данные. Так, в архивах оказалась различная информация о карте игрового мира S.T.A.L.K.E.R. 2, сценарии игры, предполагаемых дополнениях и многом другом.

По одной из версий, администраторы группы "Вестник "Того самого Сталкера" смогли получить доступ к этим данным, взломав аккаунт одного из разработчиков GSC Game World.

В марте прошлого года украинская студия GSC Game World объявила об отказе продавать свою продукцию в России. В компании уточнили, что покупатели, успевшие оформить предзаказ на цифровую версию второй части S.T.A.L.K.E.R., получат копию игры. Всем остальным покупателям вернут деньги.

Ранее популярную мобильную игру Clash of Clans финской компании Supercell заблокировали для игроков из России и Белоруссии. Так, с 14 марта пользователи iOS- и Android-версий при запуске игры стали получать уведомление о невозможности входа.

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