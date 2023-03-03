Мизулина назвала фейком новость о блокировке игры Dota 2

Фото: ТАСС/Егор Алеев

В России не будут блокировать игру Dota 2. Об этом в своем телеграм-канале заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

По ее словам, ложная информация о запрете аниме, некоторых компьютерных игр, субкультуры "Редан" и рэпера Shadowraze начала распространяться в канале, подписанном именем Мизулиной.

"В декабре на платформе Telegram появился фейковый канал, распространяющий от моего имени недостоверные новости. Аналогичных поддельных каналов на площадке уже как минимум 14 штук", — подчеркнула глава Лиги безопасного интернета.

Телеграм-канал "Двач" сообщил, что СМИ ведутся на фейковую страницу Мизулиной, поскольку "ее настоящий канал не отображается в поиске телеги".

"Вчера я обратилась в Роскомнадзор с просьбой потребовать от Telegram наладить обратную связь с пользователями платформы, а также принять меры в отношении фейкового канала", – добавила Мизулина.

Ранее сообщалось, что директор департамента информационных технологий правительства РФ Евгений Комар направил обращение в Генпрокуратуру, Минпросвещения и Минцифры с просьбой рассмотреть возможность создания в России "каталога одобренных онлайн-игр". В департаменте считают, что некоторые игры содержат вставки, способные воздействовать на подсознание детей, таким образом распространяя в массы некоторую информацию.



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