В России могут создать каталог одобренных онлайн-игр – СМИ

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Директор департамента информационных технологий правительства РФ Евгений Комар направил обращение в Генпрокуратуру, Минпросвещения и Минцифры с просьбой рассмотреть возможность создания в России "каталога одобренных онлайн-игр". Об этом сообщает "Коммерсант".

Инициативой предлагается учредить реестр запрещенных игр, обязать разработчиков ввести системы идентификации и аутентификации при входе, а также внести отечественные системы родительского контроля в список обязательных программ к предустановке на компьютеры.

В департаменте считают, что некоторые игры содержат вставки, способные воздействовать на подсознание детей, таким образом распространяя в массы некую информацию.

Глава комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения АЮР Александр Журавлев выразил мнение, что подобная инициатива может уничтожить российский рынок игр по аналогии с Китаем, который жесткими запретами свел сферу практически к нулю.

При этом главный юрисконсульт практики интеллектуальной собственности юридической компании ЭБР Кирилл Ляхманов считает, что ограничения не дадут ожидаемого эффекта, поскольку пользователи начнут обходить "санкции" путем скачивания пиратских версий игр.

"Создание списка правильных и неправильных игр, введение иных ограничений не заставит аудиторию играть в российские патриотические продукты, которых, впрочем, пока еще нет", – поделился мнением директор центра цифрового развития Центра стратегических разработок Александр Малахов.

Ранее Росфинмониторинг выступил за регулирование игровых валют. Необходимость подобной меры объяснили всплеском преступной активности из-за ее нерегулируемого статуса местными и международными организациями. Преимущественно конвертируемые валюты используются в играх Second Life, Entropia Universe, Roblox.



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