В России IT-специалистов предложили искать среди геймеров на фоне дефицита кадров

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В прошлом году Россию покинуло порядка 100 тысяч IT-специалистов. 80% из них продолжают работать в отечественных компаниях, но дефицит кадров в этой области остается существенным. В связи с этим экспертов в IT предложили искать среди геймеров. Об этом сообщают "Ведомости".

Данный вопрос накануне, 26 января, обсудили на круглом столе комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

Однако, по словам основателя студии Vengeance Games Константина Сахнова, успешных примеров использования геймеров в роли разработчиков нет. Он уточнил, что IT – сфера, для работы в которой необходимо получить качественное образование, изучить языки программирования, программные пакеты и многое другое.

"В то время как игры больше задействуют когнитивные способности и так называемые софт-скиллы: командную работу, умение договариваться, иногда даже аналитическое мышление", – уточнил он.

Также в рамках мероприятия было предложено привлекать сферы среднего профессионального образования в подготовке IT-специалистов.

Ректор МФТИ Дмитрий Ливанов обратил внимание на то, что в настоящее время уровень среднего профессионального образования является достаточно высоким для подготовки IT-кадров.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал призыв не запрещать возвращение IT-специалистов в Россию, назвав их редкими и ценными кадровыми сотрудниками. По его словам, российским компаниям необходимо продолжить сотрудничество со специалистами данной сферы, поскольку результаты их труда окажут положительное влияние на РФ.

До этого Минцифры РФ сообщило о работе над пакетом мер поддержки для IT-специалистов, вернувшихся в страну из-за рубежа. Среди мер поддержки числились возмещение затрат на обратную релокацию, а также бронь от призыва в рамках частичной мобилизации. Повышение налогов на доходы россиян с отечественных компаний за рубежом может спровоцировать их массовое увольнение, посчитали в ведомстве.

Минцифры РФ начало принимать заявки на отсрочку от призыва для IТ-специалистов

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