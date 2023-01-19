IT-специалисты смогут подать заявку на отсрочку по призыву в армию с 23 января

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

IT-специалисты с 23 января смогут подать заявку на отсрочку в рамках весеннего призыва на срочную службу. Об этом сообщается в телеграм-канале Минцифры РФ.

"Мы меняем правила подачи заявлений на отсрочку от срочной службы в армии. Информацию о себе теперь сможет заполнить сам сотрудник", – рассказали в ведомстве.

Подача заявлений производится в период с 23 января по 6 февраля посредством портала госуслуг. Они будут доступны работодателю через личный кабинет, после чего начнется проверка данных, их подтверждение и последующая переадресация в Минцифры.

Ведомство обязано передать готовые списки в министерство обороны РФ в срок до 1 марта. Решения об отсрочке будут принимать в период с 1 апреля по 15 июля.

Отсрочка в рамках весеннего призыва предусмотрена для граждан РФ мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет. Кроме того, учитываются такие критерии, как работа по трудовому договору, нормальная продолжительность рабочего дня и высшее образование по специальности из перечня, в котором указаны основания для отсрочки.

На момент оформления документов IT-специалист должен проработать в аккредитованных компаниях не менее 11 месяцев за период с 1 апреля 2022 года по 31 марта 2023 года. Сама компания должна быть аккредитована до 9 февраля 2023 года. Если же стаж работника составляет менее 11 месяцев, то работодатель должен убедиться, что специалист устроился на работу в течение года после окончания учебы.

Ранее президент РФ Владимир Путин во время общения с рабочими "Обуховского завода" рассказал, что в скором времени будет решен вопрос об отсрочке от службы мужчин призывного возраста, которые являются сотрудниками в области оборонно-промышленного комплекса.



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