В Думе предложили дать отсрочку от мобилизации учредителям и директорам компаний

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Первый заместитель председателя комитета Госдумы России по малому и среднему предпринимательству Сергей Казанков предложил предоставлять отсрочку от призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации единственным учредителям и руководителям предприятий. Его слова передают "Ведомости".

Он сообщил, что такое решение позволило бы поддержать бизнес, как было в случае с освобождением предпринимателей от заполнения статистической отчетности.

При этом депутат призывает предоставлять отсрочку только тем гражданам, которые уплачивали налоги до объявления мобилизации. Другим условием является наличие на предприятии наемных работников.

"Думаю, их можно было бы демобилизовать в том же порядке, как и отцов троих и более детей", – подчеркнул парламентарий.

По его словам, данная категория бизнесменов составляет небольшую часть от общего числа мобилизованных. При этом, они приносили огромную пользу российской экономике.

Ранее правительство России освободило предпринимателей, призванных в Вооруженные силы РФ в рамках частичной мобилизации, от статистической отчетности. Документ внес изменения в постановление "О мерах поддержки мобилизованных лиц".

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