Путин поручил рассмотреть освобождение от воинской обязанности мобилизованных врачей

Фото: Минобороны РФ

Владимир Путин поручил предоставить предложения по освобождению от исполнения воинской обязанности врачей, которые были призваны в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Заниматься данным вопросом будут министерство обороны, министерство здравоохранения и органы исполнительной власти присоединенных к РФ территорий. Поручение президента должно быть исполнено до 1 февраля.

"Представить предложения по освобождению от исполнения воинской обязанности протезистов, врачей-ортопедов и врачей иных специальностей, призванных на военную службу по мобилизации в ВС РФ", – следует из документа.

Ранее Путин подписал указ о выплате трех миллионов рублей командированным в новые регионы при их ранении. Пять миллионов получат их семьи в случае гибели.

Уточнялось, что речь идет о чиновниках и сотрудниках организаций, выполняющих работы на присоединенных территориях. Глава государства поручил кабмину определить источник финансирования и порядок начисления денежных средств.

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