Путин подписал указ о выплате 3 млн рублей командированным в новые регионы при их ранении

Фото: kremlin.ru

Командированным в новые регионы будут выплачивать три миллиона рублей при получении ранений. Пять миллионов получат их семьи в случае гибели. Владимир Путин подписал соответствующий указ. Документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Уточняется, что речь идет о чиновниках и сотрудниках организаций, выполняющих работы на присоединенных территориях.

"Указ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 30 сентября 2022 года", – отмечается в материале.

Глава государства дал кабмину две недели, чтобы определить источник финансирования и порядок начисления денежных средств.

Кроме того, представители указанных лиц тоже могут получить соответствующие выплаты, если командированный был ранен или погиб в период с 24 февраля по 30 сентября, но только если им еще не была предоставлена выплата.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин и лидеры фракций внесли в Госдуму проект о максимальных мерах поддержки всех жен военных, погибших при исполнении долга.

В свою очередь, член Совета по правам человека Юлия Белехова рассказала о разработке в России мер поддержки, которые планируется ввести для семей, где есть пропавшие без вести участники спецоперации РФ на Украине. Он объяснила, что после признания человека пропавшим без вести выплаты его семье приостанавливаются.

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