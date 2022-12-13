Медведев призвал учесть трудовые гарантии мобилизованных в новом законе о занятости

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

При дальнейшей работе над трудовым законодательством России важно учитывать трудовые права жителей новых территорий страны, а также мобилизованных граждан. Об этом заявил зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев во время обсуждения членами партии дальнейших изменений в законе о занятости.

"При работе над законодательством в сфере занятости необходимы нормы, которые позволят в полном объеме защитить трудовые права жителей освобожденных территорий", – приводит его слова ТАСС.

Политик подчеркнул, что аналогичные трудовые гарантии должны быть предусмотрены и в отношении россиян, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации.

6 декабря Госдума во втором чтении приняла законопроект, предусматривающий преимущественное право мобилизованного на ранее занимаемую должность в случае, если трудовой договор с ним истек во время прохождения службы.

До этого Владимир Путин назвал поддержку участников спецоперации первостепенной задачей властей. Он напомнил, что деятельность военнослужащих в зоне СВО является работой высшей степени риска.



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