В СФ разработали законопроект о бесплатной юридической помощи мобилизованным

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Сенаторы Совета Федерации разработали инициативу, согласно которой мобилизованным и членам их семей будет предоставляться бесплатная юридическая помощь. Об этом рассказал глава комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко в ходе собрания со статс-секретарями министерств.

По его словам, законопроект уже был направлен в российское правительство для получения отзыва.

"Недавно Законодательное собрание Кировской области приняло закон о бесплатной юридической помощи мобилизованным и членам их семей. Сенаторами подготовлена аналогичная законодательная инициатива на федеральном уровне, направлена на заключение в правительство", – цитирует Тимченко ТАСС.

В свою очередь, заместитель министра юстиции РФ Андрей Логинов подчеркнул, ведомство поддержит данную инициативу.

Ранее адвокат Дмитрий Аграновский рассказал, что о нарушениях при частичной мобилизации следует сообщать в приемную губернатора региона или прокуратуру. Помимо этого, о незаконной мобилизации можно обратиться к журналистам, а также юристам.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. Все мобилизационные мероприятия в стране завершились 28 октября.



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