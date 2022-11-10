Минцифры 16 ноября закроет сервис для заявок IT-специалистов на отсрочку от мобилизации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Минцифры РФ 16 ноября закроет сервис подачи заявлений IT-специалистов на отсрочку от мобилизации, сообщил "Интерфаксу" глава ведомства Максут Шадаев.

Он рассказал, что 65 ошибочно мобилизованных IT-специалистов после вмешательства Минобороны вернулись из воинских частей. Шадаев подчеркнул, что осталось разобраться с несколькими случаями.

Кроме того, около пяти тысяч специалистов, получивших повестки, воспользовались правом на отсрочку.

Министр рассказал, что в первую неделю с момента запуска сервиса на госуслугах поступило более 50% всех обращений. Сервис запустили 27 сентября.

Право на отсрочку могли получить сотрудники аккредитованных IT-компаний, операторов связи и медиа, имеющие высшее образование и работающие полный рабочий день.

Ранее был опубликован список из 195 специальностей, которым рекомендована отсрочка от частичной мобилизации. В этот же день Минцифры запустило на госуслугах форму для получения IT-специалистами отсрочки от призыва.

21 сентября Владимир Путин подписал указ о проведении в России частичной мобилизации. 28 октября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту РФ о завершении частичной мобилизации.

Руководитель ведомства отметил, что поставленная задача о призыве 300 тысяч человек была выполнена.



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