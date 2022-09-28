Почти 500 тыс звонков по частичной мобилизации обработали операторы горячей линии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Почти 500 тысяч звонков обработали операторы горячей линии 122 с момента запуска раздела ответов на вопросы о частичной мобилизации. Об этом сообщила заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

По его словам, среднее время ожидания при обращении на горячую линию составило около минуты.

"Эта работа в ежедневном режиме ведется на базе Координационного центра с ведомствами и всеми субъектами страны. Операторами по всей стране было обработано почти полмиллиона звонков по частичной мобилизации", – приводит слова Чернышенко ТАСС.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что мобилизованные в Вооруженные силы РФ работники получат право на досрочный выход на пенсию.

Выступая на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина 26 сентября, она отметила, что добровольное участие в военной спецоперации на Украине также будет засчитываться в страховой стаж для назначения пенсии и учитываться при расчете пособий по временной нетрудоспособности.

21 сентября Владимир Путин подписал указ о проведении в России частичной мобилизации. Как уточнил министр обороны РФ Сергей Шойгу, призыву из запаса подлежат 300 тысяч человек, в первую очередь те, кто имеет боевой опыт и необходимую в войсках военно-учетную специальность.



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