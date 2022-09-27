Минцифры РФ опубликовало список специальностей, дающих право на отсрочку от призыва

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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ опубликовало список из 195 специальностей, которым рекомендована отсрочка от частичной мобилизации.

В ведомстве подчеркнули, что перечень составлен на основе предложений отраслевых ассоциаций и системообразующих компаний. В список вошли ИТ-специальности в таких направлениях, как математика, ядерная физика, химия, астрономия, биология, информационная безопасность, архитектура, лазерные технологии, судебная экспертиза, оптотехника, самолето- и вертолетостроение, кораблестроение, пиар, геология, металлургия, графика, управление персоналом и другие.

При этом в министерстве уточнили, что наличие соответствующей специальности и трудоустройство в аккредитованной IT-организации или в операторе связи само по себе не дает права на освобождение от призыва, необходимо также выполнять критически важные функции.

Кроме того, ведомство опубликовало в своем телеграм-канале форму подтверждения соответствия сотрудника требованиям для непривлечения к службе в рамках частичной мобилизации. Отмечается, что заявление на отсрочку будет формироваться самим сотрудником. К заявлению необходимо будет приложить форму подтверждения соответствия работника необходимым требованиям, заверенную электронной подписью гендиректора организации.

"Уже завтра на Госуслугах запустим сервис для сбора сведений о сотрудниках аккредитованных ИТ-компаний и операторов связи, которые не должны привлекаться на военную службу в рамках частичной мобилизации. Времени на тестирование практически нет – запускаемся "с колес", – сообщает пресс-служба ведомства.

В министерстве призвали не ждать запуска сервиса и уже начать заполнять форму для того, чтобы оперативно подписать ее у работодателя.

21 сентября Владимир Путин подписал указ о проведении в России частичной мобилизации. Как уточнил министр обороны РФ Сергей Шойгу, призыву из запаса подлежат 300 тысяч человек, в первую очередь те, кто имеет боевой опыт и необходимую в войсках военно-учетную специальность.

Ранее член Военной коллегии адвокатов Павел Малютин разъяснил, что отсрочка от мобилизации в рамках указа президента РФ будет предоставлена в том числе и курсантам военных училищ. По словам эксперта, после заключения контракта курсанты обязаны дослужить до окончания вуза и после этого прослужить еще 5 лет. Малютин уточнил, что во время обучения они не могут быть призваны, так как у них еще нет достаточной подготовки.

