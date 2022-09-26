Призванные по частичной мобилизации будут получать не менее 195 тыс рублей в месяц

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Подпавшие под частичную мобилизацию граждане будут ежемесячно получать не менее 195 тысяч рублей, сообщается в телеграм-канале "Объясняем.рф".

Уточняется, что на итоговую сумму денежного содержания влияет воинское звание, занимаемая воинская должность, а также дополнительные стимулирующие надбавки.

Кроме того, призванным в рамках частичной мобилизации полагается бесплатный проезд, продовольственное и вещевое обеспечение, жилищное обеспечение, обязательное государственное личное страхование, преимущественное право на поступление после увольнения в учебные заведения высшего и среднего профессионального образования, а также дополнительные социальные гарантии участникам специальной военной операции.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.

В свою очередь, вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что мобилизованные в Вооруженные силы РФ работники получат право на досрочный выход на пенсию. Она отметила, что период прохождения военной службы засчитывается в страховой стаж для назначения страховой пенсии по старости.

