Минобороны РФ запустило горячую линию по вопросам выплат мобилизованным и добровольцам

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Минобороны России запустило горячую линию, на которой можно уточнить информацию о финансовом обеспечении мобилизованных и добровольцев. Информация об этом появилась в телеграм-канале военного ведомства.

Телефон горячей линии 8 (800) 737-77-37. В ведомстве добавили, что также можно направлять вопросы на электронную почту erc@mil.ru.

Ранее сообщалось, что мобилизованные граждане получат выплаты за декабрь досрочно – 25 декабря. Уточнялось, что исключение в декабре сделали, чтобы семьи подпавших под призыв не остались без выплат к Новому году.

До этого стало известно, что военнослужащие, призванные в рамках частичной мобилизации, будут получать зарплату на банковскую карту с 10-го по 20-е число каждого месяца за предыдущий месяц службы. При этом минимальная зарплата призванного составит 195 тысяч рублей.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России 21 сентября. Все мобилизационные мероприятия в стране завершились 28 октября.

Как уточнил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, задача о призыве в армию 300 тысяч человек была выполнена. Средний возраст призывников составил 35 лет.



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