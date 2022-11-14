Мобилизованные получат выплаты за декабрь досрочно

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Мобилизованные граждане получат выплаты за декабрь досрочно – 25 декабря. Об этом говорится в ответе замминистра обороны Татьяны Шевцовой на запрос депутата Госдумы Максима Иванова.

Обычно выплаты поступают на счет с 10-го по 20-е число следующего месяца за истекший период.

Депутат подчеркнул, что исключение в декабре сделали, чтобы семьи мобилизованных не остались без выплат к Новому году.

Ранее лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов предложил продлить сроки действия документов граждан, которые истекли в период прохождения военной службы в рамках частичной мобилизации. По его словам, нужно считать такие документы действительными еще три месяца после прохождения службы.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Мобилизованные начали тренировки по перемещению на БМП в ДНР

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!