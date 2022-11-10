В ГД предложили увеличить срок принятия наследства для военнослужащих

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил расширить срок принятия наследства гражданами, которые проходят военную службу, сообщает RT.

"...прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации в части увеличения срока принятия наследства до одного года", – заявил парламентарий в обращении к вице-премьеру Татьяне Голиковой.

По мнению Федорова, такая мера может быть допустима, если на момент открытия наследственного дела гражданин проходил военную службу или поступил на военную службу по контракту, в качестве добровольца или по призыву (в том числе в рамках мобилизации) в течение шести месяцев после открытия наследства.

Действующие законодательные нормы подразумевают, что на получение наследства отводится полгода со дня смерти наследодателя. В случае, если срок прошел, принять наследство можно либо при письменном согласии других наследников, либо доказав через суд, что задержка была вызвана уважительной причиной.

Евгений Федоров заявил, что проходящие военную службу граждане не могут полноценно воспользоваться правом на наследство из-за того, что находятся в воинской части. Кроме того, некоторые мобилизованные могли быть призваны на пятом – шестом месяце открытия наследства и фактически не получить времени на его оформление.

Ранее председатель думского комитета молодежной политики Артем Метелев сообщил, что в Госдуме состоятся парламентские слушания по вопросам социальной адаптации российских военных, вернувшихся из зоны специальной военной операции. Мероприятие запланировано на 12 декабря.

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