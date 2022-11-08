Слушания по адаптации военных, вернувшихся из зоны СВО, пройдут в Госдуме 12 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Государственной думе РФ 12 декабря пройдут парламентские слушания по вопросам социальной адаптации российских военных, вернувшихся из зоны специальной военной операции, сообщил председатель думского комитета молодежной политики Артем Метелев в своем телеграм-канале.

"Совет Государственной думы утвердил 12 декабря в 10:00 проведение наших парламентских слушаний по теме "Проблемные вопросы адаптации военнослужащих, участвующих в СВО, и меры по повышению качества военно-патриотической работы в молодежной среде", – написал депутат.

Метелев пояснил, что по итогам слушаний будет сформирован перечень законодательных мер по оказанию помощи вернувшимся с Украины россиянам в обустройстве мирной жизни, а также по повышению престижа Вооруженных сил РФ среди молодежи.

Ранее вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова предложила создать в России систему одного окна для оказания помощи мобилизованным и их семьям. Она отметила, что в российских регионах создаются многофункциональные семейные центры по народной программе партии "Единая Россия".

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